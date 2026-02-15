Uomo sui binari perde la vita investito da un treno, accade sulla linea Novara-Domodossola

BORGOMANERO – Una tragedia è avvenuta oggi domenica 15 febbraio sui binari che collegano Cressa e Borgomanero.

Intorno alle 13 un treno che viaggiava sulla linea Novara-Domodossola ha investito una persona sui binari. Dalle prime ricostruzioni sembra che la persona investita sia un uomo e che sia deceduto a seguito dell’impatto con il treno.

La circolazione su tutta la linea è stata bloccata in attesa del termine dei rilievi delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire la dinamica per capire se si sia trattato di un incidente o di un estremo gesto volontario.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

