Valanga uccide una persona e ne ferisce altre due in Valle d’Aosta

VALLE D’AOSTA – Nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta, una valanaga ha travolto almeno tre scialpinisti e uno è morto, secondo le prime informazioni.

La slavina si è staccata in una zona di fuoripista. É intervenuto subito il Soccorso alpino e la guardia di finanza di Entreves, che hanno trovato la posizione dei tre coinvolti tramite i segnali dello strumento Artva, che serve proprio a recuperare le persone travolte.

L’elisoccorso ha trasportato gli altri due sciatori in ospedale.

