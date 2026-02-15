Cronaca
Valanga uccide una persona e ne ferisce altre due in Valle d’Aosta
É successo nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur
VALLE D’AOSTA – Nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta, una valanaga ha travolto almeno tre scialpinisti e uno è morto, secondo le prime informazioni.
La slavina si è staccata in una zona di fuoripista. É intervenuto subito il Soccorso alpino e la guardia di finanza di Entreves, che hanno trovato la posizione dei tre coinvolti tramite i segnali dello strumento Artva, che serve proprio a recuperare le persone travolte.
L’elisoccorso ha trasportato gli altri due sciatori in ospedale.
