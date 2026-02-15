Seguici su

Cronaca

Valanga uccide una persona e ne ferisce altre due in Valle d’Aosta

É successo nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur
Sandro Marotta

Pubblicato

3 secondi fa

il

 

Per approfondire:

VALLE D’AOSTA – Nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta, una valanaga ha travolto almeno tre scialpinisti e uno è morto, secondo le prime informazioni.

La slavina si è staccata in una zona di fuoripista. É intervenuto subito il Soccorso alpino e la guardia di finanza di Entreves, che hanno trovato la posizione dei tre coinvolti tramite i segnali dello strumento Artva, che serve proprio a recuperare le persone travolte.

L’elisoccorso ha trasportato gli altri due sciatori in ospedale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *