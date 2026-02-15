CronacaVercelli
Vercelli, rinvenute due cagnoline in gravi condizioni in una casa abbandonata
Due cagnoline di razza rottweiler e bull terrier sono state portate in salvo dalle guardie zoofile Gepa, l’abitazione è adesso sotto sequestro
VERCELLI – Due cagnoline di razza rottweiler e bull terrier, abbandonate in una casa disabitata da 4 mesi nei pressi di Vercelli, sono state portate in salvo dalle guardie zoofile Gepa, in collaborazione con la Polizia Locale.
Lo comunica sapere Morena Botta, comandante regionale Gepa e coordinatrice per la provincia di Alessandria “Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini siamo intervenuti tempestivamente”.
I Vigili del Fuoco sono giunti nel cortile interno, dove le cagnette vivevano in totale isolamento e accusavano segni di grave deperimento. È subito scattato il sequestro penale.
