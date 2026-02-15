Il video dell’ultima notte e l’addio alla discoteca Supermarket, il locale ora si trasforma

TORINO – Dopo 28 anni di musica, notti infinite e generazioni cresciute sotto le luci strobo, chiude definitivamente il Supermarket, storica discoteca di Torino in viale Madonna di Campagna 1.

Le serate del 13 e 14 febbraio 2026, entrambe sold-out, hanno segnato l’ultimo atto di uno dei locali simbolo della nightlife torinese. Centinaia di persone hanno partecipato agli eventi conclusivi, trasformando l’addio in un momento collettivo tra ricordi e ultimi balli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supermarket Club (@supermarketorino)

Un pezzo di storia della notte torinese

Aperto alla fine degli anni Novanta, il Supermarket è stato punto di riferimento per clubbers, dj, creativi e per un’intera generazione che tra quelle mura ha costruito una memoria immensa. Sui social, nelle ore successive alla chiusura, sono comparsi centinaia di messaggi. “Torino senza Supermarket non sarà più come prima”, scrive qualcuno.

Intensa la lettera di Barbara Zagami, direttrice artistica del Supermarket per oltre venticinque anni: “Sei stato il mio rifugio, la tela su cui scarabocchiare idee mentre facevo l’architetto, la mamma, la Barbara che cerca futuro”, ha scritto. “Ti ho sempre considerato secondo lavoro senza accorgermi che sei stato la mia vita”.

Non una fine, ma una trasformazione

La storia del Supermarket però non si interrompe del tutto, ma evolve: le pagine social e il network costruito negli anni diventeranno un creative agency hub, con organizzazione di eventi, party e iniziative diffuse sul territorio torinese.

Quindi da luogo fisico a piattaforma creativa. Dalla discoteca come spazio stabile a format dinamico e itinerante. È la chiusura di un locale, ma anche l’inizio di una nuova fase imprenditoriale e culturale che punta a intercettare i nuovi linguaggi dell’intrattenimento urbano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese