Reale Group entra nel mondo healthcare: acquisizione dell’80% di Lifenet

TORINO – Reale Group annuncia un passo strategico nel settore sanitario: la holding Reale Services S.r.l. ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Lifenet S.p.A., gruppo italiano attivo nell’erogazione di servizi di diagnosi e cura. L’operazione prevede l’acquisto delle quote detenute da Exor N.V. e Invin S.r.l., mentre il fondatore e Amministratore Delegato Nicola Bedin manterrà una partecipazione del 20%, continuando a guidare il gruppo.

L’intesa riflette la volontà di costruire una partnership industriale di lungo periodo, basata su una visione condivisa per lo sviluppo strategico nel settore healthcare, garantendo al contempo continuità gestionale e valorizzazione del team esistente.

Lifenet: un gruppo in forte crescita

Fondato nel 2018, Lifenet è oggi presente in cinque regioni italiane — Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna — con una piattaforma che comprende sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Negli ultimi anni il gruppo ha registrato una crescita significativa, puntando su qualità clinica, innovazione tecnologica e accessibilità dei servizi sanitari.

Per il 2026, Lifenet prevede un fatturato superiore ai 450 milioni di euro, con più di 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori. La rete sanitaria del gruppo include strutture come l’Ospedale di Erba, il Piccole Figlie Hospital di Parma, l’Ospedale Casilino di Roma, e cliniche oculistiche e dentali in diverse città italiane, a conferma di una forte presenza territoriale.

Un nuovo modello di cura integrata

L’operazione segna una svolta nel modo in cui Reale Group intende approcciare la salute: dall’offerta tradizionale di garanzie assicurative, il gruppo punta a un modello in cui assume un ruolo attivo lungo tutta la filiera assistenziale.

Per Reale Group l’operazione rappresenta un passo importante nella diversificazione degli asset e nello sviluppo di sinergie operative, creando un ecosistema integrato dedicato alla salute.

Luca Filippone, General Manager di Reale Group, commenta: «Con questa operazione, Reale Group ridefinisce il concetto di “prendersi cura”, passando dalla protezione assicurativa a una presenza concreta lungo tutta la filiera assistenziale. Il nostro impegno per un ecosistema salute centrato sulla persona rafforza il nostro posizionamento e incarna il purpose del Gruppo: Taking care of people for a better world, together.»

Nicola Bedin aggiunge: «Reale Group è il socio ideale per Lifenet: visione di lungo termine, approccio sostenibile, qualità delle persone coinvolte, propensione all’innovazione e profonda conoscenza delle dinamiche del settore. Sono entusiasta di questa nuova fase di sviluppo basata su valori condivisi.»

Governance e continuità

Secondo i termini dell’accordo, Bedin rimane Amministratore Delegato e il management team attuale sarà confermato integralmente. Reale Services designa la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e nomina il Presidente, assicurando continuità gestionale e allineamento strategico.

L’operazione, assistita da importanti advisor finanziari, legali e immobiliari, è soggetta all’ottenimento delle consuete autorizzazioni regolamentari e dovrebbe perfezionarsi entro la prima metà del 2026.

Reale Group e Lifenet: un ecosistema salute integrato

Con questa acquisizione, Reale Group rafforza la propria posizione internazionale (Italia, Spagna, Cile e Grecia) e conferma l’impegno a combinare efficienza gestionale e interesse collettivo. Lifenet beneficia di nuovi investimenti in tecnologie, infrastrutture e capitale umano, con l’obiettivo di produrre un impatto positivo e duraturo sui territori in cui opera, in linea con i principi e i valori distintivi di Mutua e Società Benefit.

