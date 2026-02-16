E’ morta dopo un mese la donna ustionata nell’incendio della sua abitazione a Rivara

TORINO – È morta dopo quasi un mese di ricovero la donna di 68 anni rimasta gravemente ferita nell’incendio divampato nel suo appartamento a Rivara, in borgata Piano Prime Foglie. La vittima era stata trasferita in condizioni critiche all’ospedale Cto di Torino, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso nella giornata di domenica 15 febbraio.

Il rogo era scoppiato all’alba del 22 gennaio 2026 e aveva provocato ustioni estese sul corpo della donna. In un primo momento il quadro clinico sembrava stabile, ma con il passare delle settimane le condizioni sono progressivamente peggiorate fino al tragico epilogo. Nell’incendio ha perso la vita anche il cane della vittima.

I soccorsi e il ricovero

Dopo l’allarme, la donna era stata soccorsa dal personale sanitario del 118 Azienda Zero e trasportata d’urgenza al Cto di Torino, dove era stata sottoposta alle cure del caso. Nonostante i tentativi dei medici, le conseguenze delle ustioni si sono rivelate fatali.

