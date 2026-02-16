Sicurezza negli eventi pubblici: da Beinasco il via al percorso regionale a sostegno dei Comuni

Ha preso il via da Beinasco (To) il primo seminario dedicato alla sicurezza tecnica e alle procedure autorizzative nelle attività di pubblico spettacolo, promosso nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Consiglio regionale del Piemonte e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

L’incontro, tenuto dal comandante provinciale di Vercelli Claudio Giacalone, ha inaugurato un ciclo di appuntamenti che nel 2026 toccherà tutte le province piemontesi, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti ad amministratori locali, tecnici comunali, associazioni e organizzatori di eventi, rafforzando la cultura della prevenzione e della gestione del rischio.

“La tutela della sicurezza della cittadinanza in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici riveste carattere prioritario”, ha sottolineato il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte Alessandro Paola.

“Con questo ciclo di incontri – ha continuato Paola – vogliamo fornire strumenti operativi per il controllo del rischio e la gestione delle emergenze, diffondendo la cultura della sicurezza e supportando le amministrazioni nella corretta applicazione della normativa vigente”.

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, che ha evidenziato come questo primo appuntamento rappresenti un passo concreto nell’attuazione del Protocollo con i Vigili del Fuoco: “Offriamo un supporto tecnico qualificato soprattutto ai piccoli Comuni, affinché possano organizzare eventi in modo consapevole e sicuro. La sicurezza non è un adempimento formale, ma una responsabilità verso i cittadini e un presupposto fondamentale per valorizzare il territorio”.

A fare gli onori di casa il vicesindaco di Beinasco Daniele Bettolo, che ha rimarcato il valore dell’iniziativa per le comunità locali: “Le nostre comunità vivono di tradizioni e manifestazioni che ne rappresentano l’identità. Conoscere e applicare correttamente le norme sulla sicurezza significa garantire eventi sereni. È un onore per Beinasco aver ospitato il primo incontro di questo percorso regionale”.

