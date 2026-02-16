Abderrahmane Amajou è il Piemontese dell’anno 2025

TORINO – E’ Abderrahmane Amajou il Piemontese dell’anno 2025 secondo i voti dei lettori di Quotidiano Piemontese. Presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale), Abderrahmane Amajou è stato tra gli attivisti che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla per lottare per la liberazione del popopolo palestinese. Fermato dall’esercito israeliano, è stato tra gli ultimi italiani ad essere rilasciato.

I lettori di Quotidiano Piemontese lo hanno scelto alla fine di una lotta serrata durata un mese preferendolo al professor Renato Romagnoli, che si è fermato ad un centinaio di voti di distanza, a Sara Curtis, anche lei non troppo lontana. Più distanti, nell’ordine, Federico Bergo, Anna Beatrice Ferrino e Davide Corbo.

Nelle prossime settimane organizzeremo la premiazione di Abderrahmane Amajou, e vi comunicheremo come prenderne parte. Abderrahmane Amajou segue nel riconoscimento Navid Tarazi, che aveva vinto nel 2024.

I Piemontesi dell’anno delle edizioni precedenti

Qui di seguito trovate i vincitori delle passate edizioni:

Navid Tarazi è il Piemontese dell’anno 2024

Michele Reibaldi è il Piemontese dell’anno 2023

Barbiebac è la Piemontese dell’anno 2022

Erika Mattina e Martina Tammaro sono le Piemontesi dell’anno 2021

Ezio Bosso è stato il Piemontese dell’anno 2020,

Alessandro Barbero è stato il Piemontese dell’anno 2019,

Andrea Villa è stato il Piemontese dell’anno 2018,

Carlotta Gilli è stata la piemontese dell’anno 2017,

Mattia Aversa è stato il piemontese dell’anno 2016,

Alberto di Seyssel è stato il piemontese dell’anno 2015,

Luigi Ciotti è stato il piemontese dell’anno 2014 ,

Arturo Brachetti è stato il piemontese dell’anno 2013 ,

Fabiola Gianotti la piemontese dell’anno 2012 ,

Davide Bono il piemontese dell’anno 2011.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese