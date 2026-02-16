PiemonteSocietà
Abderrahmane Amajou è il Piemontese dell’anno 2025
Eletto con il 27% dei voti dei lettori di Quotidiano Piemontese
TORINO – E’ Abderrahmane Amajou il Piemontese dell’anno 2025 secondo i voti dei lettori di Quotidiano Piemontese. Presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale), Abderrahmane Amajou è stato tra gli attivisti che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla per lottare per la liberazione del popopolo palestinese. Fermato dall’esercito israeliano, è stato tra gli ultimi italiani ad essere rilasciato.
I lettori di Quotidiano Piemontese lo hanno scelto alla fine di una lotta serrata durata un mese preferendolo al professor Renato Romagnoli, che si è fermato ad un centinaio di voti di distanza, a Sara Curtis, anche lei non troppo lontana. Più distanti, nell’ordine, Federico Bergo, Anna Beatrice Ferrino e Davide Corbo.
Nelle prossime settimane organizzeremo la premiazione di Abderrahmane Amajou, e vi comunicheremo come prenderne parte. Abderrahmane Amajou segue nel riconoscimento Navid Tarazi, che aveva vinto nel 2024.
I Piemontesi dell’anno delle edizioni precedenti
Qui di seguito trovate i vincitori delle passate edizioni:
Navid Tarazi è il Piemontese dell’anno 2024
Michele Reibaldi è il Piemontese dell’anno 2023
Barbiebac è la Piemontese dell’anno 2022
Erika Mattina e Martina Tammaro sono le Piemontesi dell’anno 2021
Ezio Bosso è stato il Piemontese dell’anno 2020,
Alessandro Barbero è stato il Piemontese dell’anno 2019,
Andrea Villa è stato il Piemontese dell’anno 2018,
Carlotta Gilli è stata la piemontese dell’anno 2017,
Mattia Aversa è stato il piemontese dell’anno 2016,
Alberto di Seyssel è stato il piemontese dell’anno 2015,
Luigi Ciotti è stato il piemontese dell’anno 2014 ,
Arturo Brachetti è stato il piemontese dell’anno 2013 ,
Fabiola Gianotti la piemontese dell’anno 2012 ,
Davide Bono il piemontese dell’anno 2011.
