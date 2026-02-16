Va a denunciare la mancata restituzione di un prestito e viene arrestata per estorsione

VERCELLI – Lo scorso 4 febbraio la Questura di Vercelli ha visto presentarsi una donna di 42 anni in stato di palese alterazione alcolica, decisa a recuperare la bellezza di 200 euro da un uomo – che nel frattempo aveva anche cambiato idea sull’essere il suo amico del cuore.

La donna, tra urla, gesti coloriti e minacce, ha denunciato la mancata restituzione del denaro da parte di un settantottenne del posto, promettendo scenari da film d’azione se il prestito non fosse stato saldato. L’agente che ha ricevuto la denuncia ha subito allertato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Poco dopo, il “debito” si è materializzato in carne e ossa: l’anziano amico-creditore si è presentato in Questura, trovandosi di fronte la donna che non aveva perso il vizio di ribadire le minacce con la polizia a fare da testimone. Tra espressioni particolarmente colorite e insistenti, la situazione ha assunto i contorni di un piccolo dramma comico, se non fosse stato per il fatto che i toni minacciosi erano reali.

Gli agenti, dopo aver ascoltato la versione dell’anziano, hanno scoperto che la donna e il settantottenne erano amici di lunga data e che l’uomo aveva più volte prestato denaro in maniera del tutto spontanea. Negli ultimi mesi, però, la situazione aveva preso una piega un po’ meno amichevole: telefonate continue, richieste insistenti e minacce sempre più serie hanno convinto le forze dell’ordine che non si trattava di un semplice malinteso.

Con precedenti simili già alle spalle, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione e portata in carcere. Al termine del giudizio di convalida, il tribunale ha deciso per il divieto di avvicinamento alla “vittima” e per il braccialetto elettronico.

