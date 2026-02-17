La linea Torino-Ivrea interrotta tra Chivasso e Ivrea per lavori dal 23 febbraio al 26 aprile

TORINO – Trenitalia comunica che “per consentire gli interventi di riqualificazione delle stazioni di Strambino e Montanaro la circolazione ferroviaria della linea Torino Porta Nuova-Ivrea sarà interrotta tra Chivasso e Ivrea dal 23 febbraio al 26 aprile. Al fine di limitare il disagio ai viaggiatori e garantire il servizio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta per le linee Torino Porta Nuova-Ivrea, Novara-Ivrea e Chivasso con servizio bus tra le stazioni di Chivasso e Ivrea”.

Inoltre in accordo con la Regione Valle d’Aosta, si sono attivate in via straordinaria 14 corse bus dirette tra Torino Porta Susa e Aosta nelle fasce orarie maggiormente frequentate del mattino e del pomeriggio. Sui bus

