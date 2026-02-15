Ancora nevicate sulle Alpi e il Foehn in pianura, la perturbazione attesa in Piemonte

PIEMONTE – Dopo le ingenti nevicate nel weekend di San Valentino, in arrivo Una nuova perturbazione dal Centro Europa cambia lo scenario meteorologico della settimana in Piemonte. Una saccatura in discesa verso l’arco alpino porterà aria più fredda in quota e un intenso flusso nordoccidentale.

Neve abbondante sulle Alpi fino a martedì

Da questa sera e per tutta la giornata di lunedì sono attese nevicate insistenti sui settori alpini e sulle alte valli, favorite dal fenomeno dello sbarramento dovuto ai forti venti nordoccidentali.

La quota neve inizialmente si manterrà relativamente alta, attorno ai 1000-1200 metri nella giornata di lunedì, quando l’apporto di umidità sarà più intenso. Tra la notte e la mattinata di martedì, invece, il progressivo afflusso di aria fredda farà scendere il limite delle nevicate fino a 700-900 metri.

I venti forti attiveranno anche il Foehn, inizialmente nelle basse valli alpine e in successiva estensione alle pianure occidentali da domani pomeriggio. Questo comporterà cieli più limpidi e aria più secca, ma con raffiche localmente sostenute.

