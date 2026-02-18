Carnevale di Ivrea, 145 contusi nell’ultima giornata della Battaglia delle Arance: trionfano i Diavoli

IVREA – Si è chiusa martedì 17 febbraio 2026 l’edizione 2026 dello storico Carnevale di Ivrea con la terza e ultima giornata della Battaglia delle Arance. Il bilancio sanitario dell’ultima giornata parla di 145 contusi soccorsi: la maggior parte è stata medicata nel posto medico avanzato allestito per l’evento, mentre per 15 persone si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

Complessivamente, nei cinque giorni di manifestazione sono stati 457 i pazienti trattati nel punto medico avanzato e 65 i trasferimenti in ospedale.

Sul fronte sportivo e spettacolare, al termine della terza giornata è stata ufficializzata la classifica finale. Tra le squadre di aranceri a piedi il primo premio è andato ai Diavoli Aranceri, davanti agli Aranceri Scacchi e agli Aranceri Asso di Picche.

Nei carri da getto pariglie il primo premio assoluto è stato assegnato al Numero 19 – I Giullari di Corte, seguiti dal Carro 6 – I Tiranni di Sant’Ulderico e dal Carro 43 – Gli Aranceri del Centro Storico.

Per i carri da getto tiri a quattro, vittoria della Lettera H – I Baroni del Castello, davanti alla Lettera K – Gli Arcieri di Via Palma e alla Lettera P – I Cavalieri del Lago.

La vittoria assoluta della manifestazione è andata ai Diavoli con 89 punti. I giallorossi, ancora una volta sul gradino più alto del podio, hanno preceduto gli Scacchi con 78,5 punti e l’Asso di Picche con 77,5. A seguire Arduini (74), Morte (71,5), Tuchini (71), Pantere (64,5), Mercenari (64) e Credendari (54,5).

