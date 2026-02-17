A San Damiano d’Asti un uomo ha trovato in un armadio un vecchio buono postale dal valore di 100 mila euro

SAN DAMIANO D’ASTI – Un buono fruttifero postale da 500 lire emesso nel 1942. Questa la “scoperta” di Giovanni M., che durante la pulizia di un vecchio armadio nella sua abitazione a San Damiano d’Asti (AT) ha ritrovato questo antico buono. Si è rivolto all’Associazione Italia, che tramite consulente ha eseguito la stima: il titolo è stato valutato 100 mila euro, e Giovanni è deciso a farselo rimborsare, essendo l’erede universale in vita della donna intestataria.

Secondo l’Associazione, in Italia ci sono circa 10 milioni di titoli di credito “Antichi”, tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili.

