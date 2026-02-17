George Clooney sarà a Cuneo per incontrare gli studenti, nell’iniziativa “Dialoghi sul Talento”

CUNEO – Ancora un ospite d’eccezione ai Dialoghi sul Talento di Cuneo. Dopo la scrittrice Kerry Kennedy (nipote di JFK), l’astronauta Paolo Nespoli, il maestro Andrea Bocelli, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola e i campioni del tennis Stefanie Graf e Andre Agassi, accolti nelle precedenti edizioni, sarà George Clooney l’ospite d’onore di quest’anno. I Dialoghi sul Talento sono un format di incontri organizzati con personalità di rilievo internazionali che si rivolgono ai giovani: l’edizione 2026 si terrà mercoledì 8 aprile a partire dalle ore 9.30, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

In questa sede George Clooney, attore e regista premio Oscar apprezzato per i suoi sforzi umanitari a livello mondiale e per i successi nell’industria dell’intrattenimento, co-fondatore della Clooney Foundation for Justice, incontrerà migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo. L’iniziativa è promossa da Fondazione Crc, con la partecipazione di Clooney for Justice Foundation grazie al supporto di Collisioni.

Durante la mattinata, gli studenti rifletteranno sul valore e sull’importanza dei diritti. Per rafforzare il coinvolgimento delle scuole su questo tema, la novità di quest’anno è il contest “Impegnati nei diritti – Scuole”. Il contest prevede la realizzazione da parte degli studenti di un elaborato dedicato al tema dei diritti a partire dalla visione di alcuni film.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese