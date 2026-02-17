Due persone denunciate e un locale sospeso a Bardonecchia: carenze nel sistema antincendio e mancanza di licenze

TORINO – Un locale di Bardonecchia è stato sospeso dalle forze dell’ordine e due persone sono state denunciate perchè non avevano alcune licenze e non rispettavano le norme antincendio. Nei giorni scorsi la polizia ha ispezionato vari esercizi pubblici in particolare nella regione Molino, vicino al centro di Bardonecchia.

Poco dopo l’una di notte nel locale erano presenti circa 50 persone, ma i gestori non hanno saputo fornire la licenza per diffondere la musica dalla postazione dj.

In un altro locale, gli agenti hanno riscontrato irregolarità nella compilazione dei registri sulle verifiche obbligatorie prima dell’evento e carenze nelle dotazioni antincendio; erano presenti solo 3 estintori e non 4. Inoltre non c’era l’indicatore luminoso dell’uscita di sicurezza. Presenti inoltre solo due dei tre addetti previsti al primo soccorso e antincendio. Il titolare è stato denunciato e il Comune di Bardonecchia ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio fino a quando non si adeguerà agli obblighi imposti dalle autorità.

