La riunione del sistema antincendi boschivi in previsione del periodo di attenzione invernale

TORINO – Il sistema antincendi boschivi (Aib) del Piemonte si è riunito oggi per coordinarsi in vista del periodo di attenzione invernale.

All’incontro hanno partecipato Protezione civile regionale, Vigili del fuoco, Corpo volontari Aib e ispettorati provinciali. La riunione è stata occasione di confronto e di bilancio sulle attività svolte nel 2025 ed è stata espressa una valutazione positiva della risposta del sistema regionale agli incendi ed esercitazioni. Si è fatto il punto sul rinnovo dell’Accordo di programma 2026-2027 tra Regione e Vigili del fuoco e si è discussa anche la procedura operativa di attivazione del dispositivo Aib regionale.

Confermato il modello di comando e controllo Dos-Ics per un coordinamento unificato. Per il 2026 è prevista una programmazione di riunioni operative in tutte le province piemontesi con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento territoriale e lo scambio di procedure.

“Con il rinnovo dell’Accordo di programma – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi – e una programmazione capillare sul territorio, la Regione Piemonte continua a rafforzare un sistema fondamentale per la sicurezza ambientale e dei cittadini”.

