La riunione del sistema antincendi boschivi in previsione del periodo di attenzione invernale
Diversi soggetti si sono confrontati su alcuni temi tra cui la procedura operativa di attivazione del dispositivo Aib regionale
TORINO – Il sistema antincendi boschivi (Aib) del Piemonte si è riunito oggi per coordinarsi in vista del periodo di attenzione invernale.
All’incontro hanno partecipato Protezione civile regionale, Vigili del fuoco, Corpo volontari Aib e ispettorati provinciali. La riunione è stata occasione di confronto e di bilancio sulle attività svolte nel 2025 ed è stata espressa una valutazione positiva della risposta del sistema regionale agli incendi ed esercitazioni. Si è fatto il punto sul rinnovo dell’Accordo di programma 2026-2027 tra Regione e Vigili del fuoco e si è discussa anche la procedura operativa di attivazione del dispositivo Aib regionale.
Confermato il modello di comando e controllo Dos-Ics per un coordinamento unificato. Per il 2026 è prevista una programmazione di riunioni operative in tutte le province piemontesi con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento territoriale e lo scambio di procedure.
“Con il rinnovo dell’Accordo di programma – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi – e una programmazione capillare sul territorio, la Regione Piemonte continua a rafforzare un sistema fondamentale per la sicurezza ambientale e dei cittadini”.
