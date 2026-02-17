CronacaMeteoVerbano Cusio Ossola
Coppia di escursionisti soccorsa nella notte in val Vigezzo, erano bloccati da freddo e neve
Avevano trovato riparo in una baita. Intanto, oggi Arpa ha diramato un bollettino che segnala un forte pericolo valanghe nell’Alto Piemonte
MALESCO – Una coppia di escursionisti era rimasta bloccata dal freddo e dalla neve mentre cercava di raggiungere il bivacco Scaredi, a Malesco (VB) in val Vigezzo. La coppia ha lanciato l’allarme alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella serata di ieri, 16 febbraio, comunicando successivamente ai tecnici che i due avevano trovato riparo in una baita presso l’Alpe Cortenuovo.
Inviate sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, via terra, hanno proceduto verso gli escursionisti, raggiungendoli in circa 2 ore.
I due, pur infreddoliti e affaticati per la progressione nella neve alta, sono stati in grado di scendere in autonomia fino a valle grazie al supporto dei tecnici.
Pericolo valanghe
Il peggioramento delle condizioni meteo, che ha messo in difficoltà la coppia, ha portato Arpa a diramare per la giornata di oggi, 17 febbraio, un’allerta di livello 4 – forte per pericolo di valanghe in tutto l’Alto Piemonte, VCO compreso. Ad aumentare il pericolo di eventi valanghivi è la presenza di vento forte, a tratti tempestoso, proveniente da nord ovest, che causerà il trasporto della neve fresca.
