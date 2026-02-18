Allerta gialla per neve nei settori meridionali del Piemonte e per valanghe sui rilievi del Torinese

TORINO – Sul Piemonte è in arrivo ancora una perturbazione che porterà nuove nevicate e precipitazioni.

Come avevamo anticipato, l’ultimo fronte instabile di questa lunghissima fase perturbata, è atteso in transito tra la notte e le prime ore della mattinata di giovedì 19 febbraio, con veloci rovesci in traslazione da Ovest verso Est, localmente moderati su Appennino, Alessandrino, Astigiano, Monferrato e Vercellese, oltre ai settori interni vallivi di Torinese e Cuneese.

L’ingresso di aria fredda in quota, in un contesto decisamente secco nei medio-bassi strati dell’atmosfera, favorirà un rapido calo della quota neve con i fiocchi che potranno presentarsi fino in prossimità delle basse colline dell’Alessandrino tra Tortonese, Scrivia, Ovadese e Novese dai 250-300 metri, in genere al di sopra dei 400-500 metri su Langhe, Monregalese e Cebano e dai 600-900 metri altrove, con piogge deboli o moderate su pianure e colline, già in rapido esaurimento da Ovest dalle prime ore del mattino.

Allerta gialla

Arpa Piemonte ha diramato, per la giornata di domani, una allerta gialla per neve nei settori meridionali (F,G,H) e per valanghe sui rilievi del Torinese (zone C e D).

