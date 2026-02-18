A Grugliasco arriva la mostra multimediale “Senzatomica”

TORINO – Grugliasco si prepara ad accogliere la tappa piemontese di Senzatomica, la mostra multimediale itinerante sul disarmo nucleare, che sarà visitabile dal 20 febbraio al 10 aprile presso il Parco culturale Le Serre (via Tiziano Lanza 31). L’iniziativa, già vista da oltre 460.000 persone in più di 80 Comuni italiani, torna in una versione rinnovata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un mondo libero da armi atomiche.

La mostra si inserisce in un contesto internazionale storico, segnato dall’approvazione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) da parte dell’ONU nel 2017, traguardo raggiunto anche grazie all’impegno di ICAN, partner ufficiale di Senzatomica e vincitore del Premio Nobel per la Pace 2017.

L’inaugurazione è prevista venerdì 20 febbraio alle 17:30 nel Salone La Nave del Parco Culturale Le Serre, con la partecipazione del vicesindaco di Torino Jacopo Suppo. L’esposizione dedica particolare attenzione alle nuove generazioni, offrendo percorsi didattici guidati per studenti a partire dalla quarta elementare; le visite scolastiche sono gratuite previa prenotazione.

L’ingresso è libero e gratuito: la mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese