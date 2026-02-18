Quali sono i 10 locali a Torino in cui si mangia il migliore bollito piemontese

TORINO – Tra i piatti più tipici del Piemonte c’è quel bollito misto che riunisce una serie di parti di carni diverse, dalle più pregiate alle più povere, accompagnato da salse varie (immancabile la salsa verde e la mostarda). Ma quali sono i locali a Torino in cui si mangia il bollito piemontese più buono?

Abbiamo provato a stilare un elenco, che naturalmente è asolutamente soggettivo. Vi invitiamo quindi a segnalarci nei commenti altri locali in cui avete provato un bollito misto piemontese degno di nota.

I 10 locali a Torino in cui si mangia il migliore bollito piemontese

Locanda del Bollito

Corso Palermo, 22B

Specializzata proprio nel bollito: è uno dei riferimenti cittadini per questo piatto tradizionale.

Tre Galline

Via Gian Francesco Bellezia, 37

Storico ristorante piemontese del Quadrilatero, cucina classica e spesso bollito in carta stagionale.

Ristorante Solferino

Piazza Solferino, 3/B

Locale elegante e tradizionale: menù piemontese molto fedele alla tradizione.

Antiche Sere

Via Cenischia, 9

Osteria amatissima dai torinesi, porzioni abbondanti e cucina casalinga piemontese.

Osteria Nuova

Via XX Settembre, 2/M

Molto apprezzata per cucina tradizionale curata e ingredienti di qualità.

La Piola Sabauda

Via Giovanni Giolitti, 10

Piola cittadina classica: menù piemontese e atmosfera informale.

La Piòla d’le 2 Sorele

Str. del Pascolo, 61

Piola fuori dal centro, molto autentica e radicata nella tradizione.

Porto di Savona

P.za Vittorio Veneto, 2

Storico locale in Piazza Vittorio, cucina piemontese classica e stagionale.

L’Acino

Via San Domenico, 2/A

Tradizione piemontese reinterpretata con qualità alta delle materie prime.

Monferrato

Via Monferrato, 6

Ristorante molto fedele alla tradizione regionale.

