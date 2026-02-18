Giro di prostituzione in una villa nel Canavese: indagato un 59enne

IVREA – Sarebbero almeno dieci le donne coinvolte, tra il 2017 e il 2025, in un presunto giro di sfruttamento della prostituzione all’interno di una villa del Canavese utilizzata per feste private e, in alcuni casi, aperte al pubblico. È quanto emerge da una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura di Ivrea e condotta dai militari dell’Carabinieri.

L’indagine, durata diversi mesi, ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare da parte della sezione GIP del Tribunale di Ivrea: nei confronti di un uomo di 59 anni è stato disposto l’obbligo di dimora. Contestualmente, un secondo soggetto, 31 anni, è stato denunciato a piede libero perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori, l’uomo, insieme al principale indagato, si sarebbe occupato di procurare crack e cocaina poi consumati durante gli incontri con i clienti.

Il sistema di reclutamento e gestione

Dalle ricostruzioni investigative emerge che il cinquantanovenne avrebbe contattato le donne tramite siti di incontri online, proponendo loro di lavorare nella villa — che coincideva con la sua abitazione — dietro pagamento di una percentuale su ogni prestazione. In seguito, avrebbe anche richiesto una sorta di affitto settimanale per l’utilizzo degli spazi.

Durante una perquisizione effettuata nel marzo 2024, i militari hanno individuato all’interno della struttura una cosiddetta “stanza dell’amore”, utilizzata per l’attività di prostituzione.

Maltrattamenti e violenze

Le indagini hanno inoltre fatto emergere presunti episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna dell’indagato. La donna, già dal 2017, si sarebbe prostituita per conto dell’uomo, consegnandogli parte dei guadagni.

Un fenomeno durato anni

Nel complesso, secondo gli inquirenti, l’uomo si sarebbe servito nel tempo di donne prevalentemente di origine sudamericana per ottenere un profitto illecito dall’attività di prostituzione.

Il cinquantanovenne dovrà ora rispettare la misura cautelare imposta dall’autorità giudiziaria eporediese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese