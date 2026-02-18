Due arresti e sequestro di oltre un chilo di droga a Torino, in casa anche una pistola

TORINO – Due uomini, rispettivamente di trentasette e ventisette anni, sono stati arrestati a Torino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di arma comune da sparo.

I fatti

Durante dei controlli di polizia all’interno del parco “Giardino Nicola Grosa” nel quartiere San Paolo, gli agenti hanno notato due giovani dall’atteggiamento sospetto seduti su una panchina.

I poliziotti, ritenendo che i due si stessero mettendo d’accordo per un eventuale acquisto di stupefacente, hanno procedeuto al controllo rinvenendo addosso al primo, di 27 anni, oltre 35 grammi misti tra marijuana e hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

La perquisizione continuava nell’abitazione del giovane, dove vi era un familiare che, all’arrivo della polizia, ha tentato di liberarsi di stupefacente, gettandola nello scarico del bagno; i poliziotti hanno sequestrato oltre 1 kg di marijuana occultata nella camera da letto, materiale per il confezionamento delle dosi e due mazzette di denaro pari a più di 1770 euro, sequestrati in quanto ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Gli agenti hanno, inoltre, trovato uno zaino contenente una calibro 22 con caricatore, 73 proiettili e una pistola lanciarazzi. La prima è risultata essere stata sottratta durante un furto in abitazione, motivo per il quale i due sono anche stati denunciati per ricettazione.

