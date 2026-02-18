Rivoli, 73enne in bicicletta viene investito e trascinato per metri: è morto in ospedale

RIVOLI – È deceduto in ospedale l’uomo di 73 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato investito.

Investito e trascinato per metri

Secondo quanto appreso, il 73enne viaggiava in sella alla propria bicicletta quando, all’incrocio tra corso IV Novembre e via Simioli, è stato investito dal conducente di un camion dell’azienda pubblica di igiene ambientale Cidiu. L’impatto è stato violento e l’anziano è stato trascinato per diversi metri.

Subito soccorso dal personale sanitario del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: l’uomo è andato in arresto cardiaco, ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli. Qui purtroppo è deceduto, nonostante i medici abbiamo fatto il possibile.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese