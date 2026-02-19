TORINO – Il meteo a Torino per venerdì 20 febbraio 2026 sarà dominato da un solido campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e cieli in prevalenza sereni per tutta la giornata. Dopo le recenti fasi instabili, il capoluogo piemontese potrà beneficiare di condizioni decisamente più gradevoli e di un clima quasi primaverile.Non sono previste piogge, né fenomeni significativi. Le temperature a Torino si porteranno su valori miti per il periodo: minima di 5°C e massima di 18°C. Lo zero termico salirà fino a 2309 metri, segnale di una massa d’aria più temperata. Nessuna allerta meteo è presente.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La mattinata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto limpido e stabile. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, con un clima fresco ma non rigido. I venti deboli da Sud accompagneranno le prime ore del giorno, senza particolari effetti sulla percezione termica.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in aumento

Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista, con cielo sereno e ottima visibilità su tutta l’area torinese. Le temperature raggiungeranno la massima di 18°C, valore decisamente sopra la media stagionale. I venti ruoteranno da Est, mantenendosi deboli. L’atmosfera sarà asciutta e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Sera: stabilità e clima mite

In serata il tempo resterà stabile, con cieli poco nuvolosi e assenza di fenomeni. Il calo termico sarà graduale, favorito dal cielo sereno e dall’aria secca. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di assoluta stabilità su tutto il territorio.

Tendenza meteo Torino

Sabato 21 febbraio: giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti nelle ore centrali;

giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature miti nelle ore centrali; Domenica 22 febbraio: tempo prevalentemente sereno, possibili velature ma senza precipitazioni;

tempo prevalentemente sereno, possibili velature ma senza precipitazioni; Lunedì 23 febbraio: condizioni stabili e sole diffuso, clima gradevole e zero termico su valori elevati.

