Seguici su

CuneoSocietà

Esercitazione di emergenza totale all’Aeroporto di Cuneo: aereo fuoripista con decine di passeggeri coinvolti

Lo scenario previsto dall’esercitazione ha simulato l’uscita di pista di un aeromobile con circa cinquanta persone a bordo
Gabriele Farina

Pubblicato

2 secondi fa

il

CUNEO – Nei giorni scorsi lo scalo di Aeroporto di Cuneo Levaldigi è stato teatro di un’importante esercitazione di emergenza aeroportuale su scala totale, organizzata per verificare l’efficacia del Piano di Emergenza in caso di incidente aereo all’interno dell’area aeroportuale.

Per approfondire:

Simulato un incidente con decine di passeggeri coinvolti

Lo scenario previsto dall’esercitazione ha simulato l’uscita di pista di un aeromobile con circa cinquanta persone a bordo. Una situazione complessa che ha richiesto l’attivazione immediata del dispositivo di soccorso e il coordinamento simultaneo di tutte le strutture operative coinvolte.

L’obiettivo principale era testare sul campo la capacità di risposta del sistema aeroportuale e delle realtà esterne chiamate a intervenire, verificando tempi, comunicazioni e procedure operative in un contesto il più possibile realistico.

Formazione sul campo e verifica delle procedure

Attraverso la simulazione, il personale aeroportuale e gli enti partecipanti hanno potuto consolidare la familiarità con le procedure di emergenza e valutare concretamente l’efficacia delle misure predisposte. Esercitazioni di questo tipo rappresentano uno strumento fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza e garantire la massima prontezza operativa in caso di eventi reali.

Ampia rete di soccorso coinvolta

Determinante il contributo delle numerose realtà istituzionali e di soccorso che hanno preso parte all’operazione, tra cui:

  • Vigili del Fuoco
  • Il sistema di emergenza territoriale 118 di Azienda Sanitaria Zero Piemonte
  • I volontari della Croce Rossa Italiana
  • La Confraternita della Misericordia di Cuneo
  • L’associazione ATC CN2
  • Presenti anche numerosi enti istituzionali e di sicurezza, tra cui:
  • ENAC – Direzione Territoriale Nord Ovest
  • ENAV
  • Prefettura di Cuneo
  • Polizia di Frontiera
  • Carabinieri
  • Guardia di Finanza
  • Protezione Civile

A supporto delle operazioni hanno collaborato anche operatori e realtà del settore aeroportuale e sanitario come I-Sec, Aviation Services, il servizio di MaxiEmergenza 118 di ASL CN1 e Spazio Medico Lilium.

Fondamentale anche il supporto delle Polizie Locali dei Comuni di Fossano e Savigliano.

Sicurezza aeroportuale, priorità strategica

La società di gestione aeroportuale ha espresso un ringraziamento a tutti gli enti coinvolti per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. L’esercitazione conferma l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni, soccorritori e operatori aeroportuali per garantire standard elevati di sicurezza e protezione per passeggeri e personale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *