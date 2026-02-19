Esercitazione di emergenza totale all’Aeroporto di Cuneo: aereo fuoripista con decine di passeggeri coinvolti

CUNEO – Nei giorni scorsi lo scalo di Aeroporto di Cuneo Levaldigi è stato teatro di un’importante esercitazione di emergenza aeroportuale su scala totale, organizzata per verificare l’efficacia del Piano di Emergenza in caso di incidente aereo all’interno dell’area aeroportuale.

Simulato un incidente con decine di passeggeri coinvolti

Lo scenario previsto dall’esercitazione ha simulato l’uscita di pista di un aeromobile con circa cinquanta persone a bordo. Una situazione complessa che ha richiesto l’attivazione immediata del dispositivo di soccorso e il coordinamento simultaneo di tutte le strutture operative coinvolte.

L’obiettivo principale era testare sul campo la capacità di risposta del sistema aeroportuale e delle realtà esterne chiamate a intervenire, verificando tempi, comunicazioni e procedure operative in un contesto il più possibile realistico.

Formazione sul campo e verifica delle procedure

Attraverso la simulazione, il personale aeroportuale e gli enti partecipanti hanno potuto consolidare la familiarità con le procedure di emergenza e valutare concretamente l’efficacia delle misure predisposte. Esercitazioni di questo tipo rappresentano uno strumento fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza e garantire la massima prontezza operativa in caso di eventi reali.

Ampia rete di soccorso coinvolta

Determinante il contributo delle numerose realtà istituzionali e di soccorso che hanno preso parte all’operazione, tra cui:

Vigili del Fuoco

Il sistema di emergenza territoriale 118 di Azienda Sanitaria Zero Piemonte

I volontari della Croce Rossa Italiana

La Confraternita della Misericordia di Cuneo

L’associazione ATC CN2

Presenti anche numerosi enti istituzionali e di sicurezza, tra cui:

ENAC – Direzione Territoriale Nord Ovest

ENAV

Prefettura di Cuneo

Polizia di Frontiera

Carabinieri

Guardia di Finanza

Protezione Civile

A supporto delle operazioni hanno collaborato anche operatori e realtà del settore aeroportuale e sanitario come I-Sec, Aviation Services, il servizio di MaxiEmergenza 118 di ASL CN1 e Spazio Medico Lilium.

Fondamentale anche il supporto delle Polizie Locali dei Comuni di Fossano e Savigliano.

Sicurezza aeroportuale, priorità strategica

La società di gestione aeroportuale ha espresso un ringraziamento a tutti gli enti coinvolti per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. L’esercitazione conferma l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni, soccorritori e operatori aeroportuali per garantire standard elevati di sicurezza e protezione per passeggeri e personale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese