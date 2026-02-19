Il Comune di Torino mette all’asta 31 chioschi o edicole dismesse

TORINO – Il Comune di Torino ha pubblicato il bando di asta pubblica per l’assegnazione dei 31 chioschi dismessi distribuiti sul territorio cittadino. Si tratta di strutture chiuse da anni, che l’amministrazione intende riqualificare e riportare a nuova funzione attraverso l’affidamento a soggetti pubblici e privati. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La fase preliminare di manifestazione d’interesse ha raccolto oltre 600 proposte.

Chi può partecipare

Alla procedura possono partecipare persone fisiche, associazioni, società ed enti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti. Ogni offerente dovrà presentare un progetto di recupero del chiosco, con sopralluogo obbligatorio, e realizzare gli interventi necessari a rendere il bene conforme alle normative edilizie e di sicurezza entro sei mesi dalla firma del contratto. Tutti i costi di adeguamento saranno a carico dell’assegnatario.

Il bando definisce anche limiti precisi alle attività ammesse. In particolare, per i chioschi di piazza San Carlo, via Carlo Alberto e corso Fiume le attività commerciali potranno essere solo accessorie rispetto alla funzione principale. Sono inoltre escluse destinazioni come distributori automatici, apparecchi per il gioco e le scommesse, sexy shop, attività di trasferimento di denaro, vendita di materiali pericolosi e servizi di chiromanzia o predizione.

I canoni annui a base d’asta variano in base a posizione e metratura: si va da poco più di 1.500 euro annui per il chiosco di via Carlo Alberto a oltre 8.000 euro per quello di piazza Risorgimento. Le offerte saranno valutate da una Commissione che assegnerà fino a 100 punti, suddivisi equamente tra proposta economica e progetto tecnico.

