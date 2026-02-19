Addio a Maria Carmela Ricci, la novarese che ha raggiunto i 113 anni

GALLIATE – È scomparsa il 17 febbraio 2026, all’età di 113 anni e 307 giorni, Maria Carmela Ricci, residente a Novara. La donna, originaria di San Bartolomeo in Galdo, in Campania, è venuta a mancare presso l’ospedale di Galliate, dopo una vita lunga e riservata.

Nata il 16 aprile 1912, figlia di Angelantonio, Maria Carmela fu battezzata il 28 aprile dello stesso anno; madrina fu Rosa Bimonte di Generoso. Durante la sua vita si trasferì a Novara, città in cui visse a lungo con la figlia, conducendo sempre un’esistenza molto riservata. La sua riservatezza era tale che, dopo aver compiuto cento anni, preferì non partecipare alle celebrazioni comunali in suo onore.

La donna più anziana del Piemnte, seconda in Italia

Il 14 novembre 2021 Maria Carmela Ricci divenne la persona più longeva conosciuta del Piemonte, succedendo a Gaudenzio Nobili, morto a 109 anni. Nell’aprile del 2022 ha festeggiato i suoi 110 anni, entrando ufficialmente nel club dei supercentenari. Nonostante l’età avanzata, continuava a fare passeggiate per la città e, al compimento dei 113 anni, godeva ancora di buona salute e autonomia.

La sua condizione ha iniziato a peggiorare il 31 gennaio 2026, a seguito di una caduta. Pochi giorni dopo, il 17 febbraio, Maria Carmela Ricci si è spenta, lasciando il ricordo di una vita lunga e dignitosa. Al momento della sua morte era la decima persona più anziana al mondo con età certificata. Il titolo di persona più longeva del Piemonte è ora passato a Barbara Isabella Quenda.

