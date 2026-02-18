Brescia e Milano sono le prime due semifinaliste delle Final Eight di coppa Italia di basket

TORINO – Sono Brescia e Milano le prime due semifinaliste delle Frecciarossa Final Eight di coppa Italia di basket che si stanno giocando all’Inalpi Arena di Torino. Nella giornata inaugurale è andato in scena il grande basket.

Nel pomeriggio la Germani Brescia ha superato l’Apu Old Wild West Udine per 78-64, in un match che Brescia ha controllato dall’inizio alla fine, resistendo al ritorno di Udine nel finale. Best scorers Amedeo Della Valle e Andrea Calzavara con 17 punti a testa.

In serata l’Emporio Armani Milano ha avuto la meglio su Pallacanestro Trieste in un match equilibrato quantomeno nella prima metà. Primo quarto per Milano, poi il ritorno di Trieste. Nella seconda metà della gara però Milano ha qualcosa in più e chiude 94-86. 28 punti per Shavon Shield, 27 per Ramsey.

