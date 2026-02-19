Seguici su

MeteoTorino

Nevica (di nuovo) sulla collina di Torino, le immagini del risveglio imbiancato

Il video della nuova nevicata sulla collina di Torino
Gabriele Farina

Pubblicato

39 minuti fa

il

Foto di Alberto Maccagno dal gruppo Andrea Vuolo Meteo Piemonte

TORINO – Questo inverno piemontese fatto di freddo, giorni gelidi e abbondanti nevicate (in raffronto agli ultimi anni) sembra proprio non voler finire. Da questa notte abbondanti nevicate stanno interessando nuovamente le nostre montagne, in particolare nel cuneese.

Ma anche Torino è nuovamente imbiancata. Pioggia mista a neve sta cadendo in città, mentre sulla collina torinese la nevicata è piuttosto abbondante, come mostrano i video da Superga.

La nevicata sulla collina di Superga

Il risveglio imbiancato di Superga

