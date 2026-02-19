Nevica (di nuovo) sulla collina di Torino, le immagini del risveglio imbiancato

TORINO – Questo inverno piemontese fatto di freddo, giorni gelidi e abbondanti nevicate (in raffronto agli ultimi anni) sembra proprio non voler finire. Da questa notte abbondanti nevicate stanno interessando nuovamente le nostre montagne, in particolare nel cuneese.

Ma anche Torino è nuovamente imbiancata. Pioggia mista a neve sta cadendo in città, mentre sulla collina torinese la nevicata è piuttosto abbondante, come mostrano i video da Superga.

La nevicata sulla collina di Superga

Il risveglio imbiancato di Superga

