MeteoTorino
Nevica (di nuovo) sulla collina di Torino, le immagini del risveglio imbiancato
Il video della nuova nevicata sulla collina di Torino
TORINO – Questo inverno piemontese fatto di freddo, giorni gelidi e abbondanti nevicate (in raffronto agli ultimi anni) sembra proprio non voler finire. Da questa notte abbondanti nevicate stanno interessando nuovamente le nostre montagne, in particolare nel cuneese.
Ma anche Torino è nuovamente imbiancata. Pioggia mista a neve sta cadendo in città, mentre sulla collina torinese la nevicata è piuttosto abbondante, come mostrano i video da Superga.
La nevicata sulla collina di Superga
Il risveglio imbiancato di Superga
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Ci lascia all’improvviso a 54 anni Davide Salvatore, storico dj e co-fondatore e speaker di ToRadio
Cronaca1 giorno fa
Scende dall’auto rimasta in panne sulla A4 Torino-Milano e viene travolto: muore un uomo
Asti2 giorni fa
A San Damiano d’Asti un uomo ha trovato in un armadio un vecchio buono postale dal valore di 100 mila euro
Cronaca14 ore fa
Giro di prostituzione in una villa nel Canavese: indagato un 59enne
Cronaca3 giorni fa