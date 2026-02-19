Juventus Women eliminata dalla fase playoff di UWCL: il VfL Wolfsburg passa 2-0 all’Allianz Stadium

TORINO – Si ferma ai playoff il cammino europeo della Juventus Women, sconfitta 2-0 dal Wolfsburg all’Allianz Stadium dopo il 2-2 dell’andata in Germania. Un risultato che vale l’eliminazione dalla UEFA Women’s Champions League.

Le bianconere partono con il piede giusto e nei primi minuti provano a fare la partita: Bonansea impegna subito Johannes, mentre Beccari non riesce a sfruttare una buona occasione in area. A colpire, però, sono le tedesche. Al 18’ il Wolfsburg riparte in contropiede e con Endemann trova il gol dello 0-1, fredda sotto porta davanti a De Jong.

La Juventus accusa il colpo ma continua a spingere: Salvai, Beccari e Lenzini provano a rimettere in equilibrio il match prima dell’intervallo, senza però riuscire a superare Johannes.

Nella ripresa è assedio bianconero. Salvai e Godo sfiorano il pareggio nei primi minuti, poi al 56’ Capeta va a un passo dal gol con una spettacolare rovesciata che si stampa sulla traversa. Il Wolfsburg si affida alle ripartenze, ma è la squadra torinese a creare le occasioni migliori: Vangsgaard trova ancora la risposta di Johannes, mentre Girelli sfiora il palo su cross di Carbonell.

Nel finale la porta tedesca sembra stregata. All’86’ Krumbiegel calcia a colpo sicuro, ma il portiere ospite si supera ancora. E proprio mentre la Juventus è tutta in avanti alla ricerca del pareggio, arriva la beffa: nell’ultima azione Zicai chiude in contropiede per il definitivo 2-0.

Un risultato che premia il Wolfsburg e condanna le bianconere all’uscita dalla Champions, nonostante una prova generosa e un secondo tempo giocato costantemente all’attacco.

