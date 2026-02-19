Impresa di Reale Mutua Fenera Chieri ’76: 3-1 a Łódź e semifinale di CEV Cup più vicina

LODZ – Colpaccio europeo per Chieri, che espugna il campo del Budowlani Łódź con un prezioso 3-1 (25-27, 25-16, 21-25, 24-26) nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup. Un successo pesante, contro una formazione retrocessa dalla Champions League, che vale una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

La squadra piemontese ha mostrato carattere e qualità, riuscendo a imporsi in quattro set al termine di una sfida combattuta. Dopo un primo parziale perso ai vantaggi, Chieri ha reagito con autorità nel secondo set, dominato 25-16, per poi tornare avanti nel terzo. Nel quarto, equilibratissimo, le biancoblù hanno chiuso 26-24 mettendo a segno il punto decisivo in un finale ad alta tensione.

Grande protagonista della serata Nemeth, autentica trascinatrice con 27 punti, il 57% in attacco e il meritato riconoscimento di MVP. Una prestazione di alto livello che ha fatto la differenza nei momenti chiave del match.

L’unica nota negativa riguarda l’infortunio di Gray, costretta a lasciare il campo in barella nel corso del quarto set. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

La gara di ritorno è in programma mercoledì 25 febbraio alle 20 al Pala Gianni Asti di Torino, dove Chieri avrà la possibilità di chiudere il discorso qualificazione davanti al proprio pubblico. Chi passerà il turno affronterà in semifinale la vincente tra le tedesche del Dresdner e le francesi del Mulhouse.

