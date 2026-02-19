Donna di 50 anni perde la vita al ponte del diavolo di Lanzo

LANZO – Una donna di 50 anni, residente a Cirié, ha perso la vita dopo essersi gettata dal Ponte del Diavolo, storico viadotto situato nel territorio di Lanzo Torinese e affacciato sul corso del torrente Stura. La struttura era già stata in passato teatro di episodi analoghi.

L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando i familiari della donna hanno segnalato la situazione, facendo attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, insieme al personale sanitario del 118 e ai soccorritori dei Vigili del Fuoco, supportati anche da squadre specializzate e dall’elicottero del servizio di emergenza.

Le operazioni si sono concentrate nell’area sottostante il ponte, lungo l’alveo del torrente. Nonostante la rapidità dell’intervento, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

I militari hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni elemento utile alle indagini. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, anche se saranno gli accertamenti formali a definire il quadro completo.

La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti previsti dalla legge.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

