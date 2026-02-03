Seguici su

Neve in tutto il Piemonte, Torino torna imbiancata dopo 1145 giorni – FOTO

Come da previsioni, la neve è scesa tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, 3 febbraio, con precipitazioni abbondanti nel Cuneese
Marco Lovisolo

Pubblicato

7 minuti fa

il

TORINO – È tornata la neve nel capoluogo piemontese, dopo 3 anni. Questa mattina, 3 febbraio, un leggero strato ha accompagnato il risveglio torinese: circa 1 centimetro di neve in centro città, 2-3 centimetri sulle aree nord e ovest e circa 10 sulla sommità collinare presso il Bric della Croce al Colle della Maddalena.

Come previsto, tutta la regione tra la notte di ieri e la mattina di oggi è stata interessata da precipitazioni nevose, in alcuni casi ancora in corso: fiocchi sono caduti anche in molte zone di pianura, tra Alessandrino (soprattutto Alto Monferrato), Astigiano, Torinese e Cuneese, dopo la graduale trasformazione della pioggia in neve. Particolarmente copiose le precipitazioni nel Cuneese: il centro di Cuneo questa mattina si è presentato con circa 10cm di neve fresca, mentre a Mondovì (CN) – dove per sicurezza il Comune ha fatto chiudere le scuole – si registrano circa 15cm, come mostra questo video.

Nevicata eccezionale a Limonetto (CN), dove sono caduti più di 40cm e si è registrato un accumulo complessivo che sfiora i 2 metri, mentre Limone Piemonte (CN) è sommersa dalla neve.

La perturbazione comunque è in esaurimento in Piemonte e il tempo è in miglioramento.

La nevicata notturna a Chivasso

La nevicata al colle della Maddalena

Lo spettacolo della neve a Limonetto

La nevicata di questa notte su Torino

  • Foto di Davide Fassino da pagina Facebook Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte

  • Ricaldone (AL)

  • Chivasso (TO)

