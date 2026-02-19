Blitz a Torino contro i Pro-Pal: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma

TORINO – E’ in corso da questa mattina all’alba un’operazione di polizia con cui sarebbero stati notificati 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma ad altrettanti attivisti impegnati nelle manifestazioni per la Palestina degli scorsi mesi.

Si tratta di azioni relative ai cortei che colpirono Leonardo e dei blitz dentro le Ogr, la Città metropolitana e la Stampa.

“Fra i tanti reati imputati – raccontano gli attivisti sui gruppi – ci sono i blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto veramente paura”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese