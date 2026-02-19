Seguici su

Robotica e medicina: la Clinica Urologica delle Molinette ospita Port Working Group Meeting

Focus sul sistema robotico “Vinci Single Port (SP)”, che consente interventi con un’unica incisione
TORINO – Fino a domani, 20 febbraio, la Clinica Urologica dell’Ospedale Molinette ospiterà il 2° Single Port Working Group Meeting. Al centro dell’incontro, di rilievo internazionale, ci sarà il sistema robotico da Vinci Single Port (SP), che consente interventi con un’unica incisione.
L’obiettivo è ridurre ulteriormente l’invasività e migliorare la qualità di vita dei pazienti. All’inaugurazione ha partecipato la Prof.ssa Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, che ha finanziato la tecnologia. 
La tecnologia SP mira a preservare meglio le strutture delicate e favorire un recupero rapido.
Il meeting riunisce esperti italiani e internazionali per valutare benefici clinici e curva di apprendimento. In programma ci sono interventi live su prostata e rene, con approcci conservativi e di alta precisione.
Spazio anche alla chirurgia ricostruttiva e al confronto multidisciplinare con chirurgia generale e ginecologia.

