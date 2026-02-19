Rubavano portafogli su bus e tram in centro a Torino, quattro arresti

TORINO – Quattro arresti in flagranza di reato per tre uomini e una donna, accusati di furto. Approfittando delle ore di punta, i quattro salivano sui mezzi pubblici e rubavano portafogli ai passeggeri. A bordo dell’autobus, all’altezza di corso Vittorio Emanuele II, i quattro sono stati bloccati mentre sfilavano il portafogli dalle tasche di una passeggera durante la discesa alla fermata.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire un secondo furto avvenuto poco prima sullo stesso mezzo ai danni di un’anziana di 81 anni, alla quale è stato restituito il portafogli con il contenuto. Le accuse sono di furto aggravato in concorso e reato continuato. Ora sono tutti al carcere Lorusso e Cutugno.

