Seguici su

CronacaTorino

Smantellata rete di passeur tra Italia e Francia: arresti anche a Torino

La Maxi operazione congiunta tra polizia italiana e francese ha portato all’esecuzione di 14 arresti e un obbligo di dimora
Chiara Scerba

Pubblicato

3 secondi fa

il

TORINO – Maxi operazione congiunta tra polizia italiana e francese contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la frontiera di Ventimiglia. Eseguiti 14 arresti in carcere e un obbligo di dimora tra Italia e Francia. Nove dei destinatari delle misure sono stati localizzati in Italia (tra le province di Imperia, Torino e L’Aquila) gli altri sei in territorio francese, tra Marsiglia, Nantes e Nizza.

Per approfondire:

L’indagine, avviata nel giugno 2025 nell’ambito di una Squadra investigativa comune italo-francese, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza. L’inchiesta ha riguardato un gruppo di indagati, prevalentemente centroafricani, attivi su entrambi i lati del confine e accusati di aver facilitato il passaggio di migranti irregolari – anche minorenni – oltre la frontiera di Ventimiglia.

Oltre 200 episodi documentati

Gli investigatori hanno ricostruito più di 200 episodi di favoreggiamento, monitorando trasporti organizzati in auto, treno, autobus e mezzi pesanti. Secondo quanto emerso, agli stranieri venivano forniti documenti contraffatti, biglietti, abiti nuovi per confondersi tra i pendolari e istruzioni dettagliate per eludere i controlli.

In alcuni casi, ai migranti sarebbe stato suggerito di nascondersi nel vano di collegamento tra i vagoni ferroviari, esponendoli a gravi rischi per l’incolumità. In altre circostanze, i trafficanti avrebbero violato i sigilli di camion in sosta presso l’autoporto di Ventimiglia per farvi salire le persone dirette in Francia o in altri Paesi europei, con il pericolo concreto di asfissia, schiacciamento o disidratazione.

Il “prezzario” del viaggio verso la Francia

L’inchiesta ha fatto emergere un vero e proprio tariffario:

  • 300 euro per il viaggio in auto o taxi, ritenuto il metodo più sicuro;

  • 100 euro per il trasporto clandestino su mezzi pesanti;

  • 70-100 euro per treno o autobus con documenti falsi e copertura logistica;

  • 50 euro per l’attraversamento a piedi lungo sentieri impervi tra Ventimiglia e Mentone.

I pagamenti avvenivano in contanti ma anche tramite ricariche su carte prepagate o bonifici su conti riconducibili agli indagati.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 13.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Uno degli indagati è stato fermato in flagranza in Francia dopo aver accompagnato oltreconfine un minorenne.

Per la parte italiana hanno operato la Squadra mobile di Imperia, la Polizia di frontiera di Ventimiglia e il Servizio centrale operativo, con il supporto delle Squadre mobili di Torino e L’Aquila. Proprio nel capoluogo piemontese sono stati localizzati alcuni destinatari delle misure cautelari.

L’operazione rappresenta anche il primo risultato operativo dell’Uro, il gruppo misto italo-francese attivo dal febbraio 2025 presso il Commissariato di Ventimiglia e specializzato nel contrasto al traffico di migranti lungo il confine.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *