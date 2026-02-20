Torino set di un nuovo film: al via le riprese di “Brianza” alla Circoscrizione 5

TORINO – Ancora una volta, Torino si dimostra una città-set dinamica, capace di trasformare quartieri, edifici pubblici e periferie in scenari narrativi pronti a raccontare nuove storie.

Questa volta il set si sposta verso la Circoscrizione 5, che metterà a disposizione i propri spazi per quattro giorni di lavorazione, inclusi gli ambienti dell’Ufficio di Presidenza. Un’operazione che conferma la vocazione cinematografica del territorio e il ruolo sempre più strategico delle istituzioni locali nel supporto alle produzioni audiovisive.

La Circoscrizione 5 apre le porte al cinema

L’iniziativa è stata accolta con favore dall’amministrazione circoscrizionale, il cui vicepresidente Antonio Cuzzilla ha sottolineato la collaborazione con la Film Commission, mentre la coordinatrice alla Cultura Silvia Acquaro ha evidenziato l’importanza di ospitare produzioni capaci di generare visibilità e valore culturale.

Il presidente Correnti ha definito il progetto un’occasione concreta per rafforzare l’attrattività dell’area, dimostrando come anche spazi istituzionali possano diventare luoghi narrativi e scenografici per il grande schermo.

“Brianza”: un noir tra ironia e realismo

Le riprese del film si svolgeranno in Piemonte tra fine febbraio e fine marzo. “Brianza” è ispirato a un fatto di cronaca reale e si muove su un registro che mescola ironia e realismo sociale.

Il protagonista, soprannominato “Il Farina”, è descritto come un uomo ritenuto onesto che si ritrova, secondo la trama, a compiere un omicidio. L’ambientazione è quella di una cittadina di periferia avvolta nella nebbia, teatro di dinamiche sociali complesse dove il confine tra “bene” e “male” appare sfumato.

