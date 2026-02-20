AstiCronaca
Uomo trovato morto a Bra: potrebbe essere un omicidio
Indagini in corso
BRA – Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Asti, per ricostruire quanto accaduto nel quartiere La Bassa, in zona Orti a Bra. Qui è stato ritrovato il cadavere di un uomo, notato da un automobilista nella mattinata di oggi.
Sebbene la dinamica della morte sia da chiarirsi, potrebbe trattarsi di un omicidio; c’è il sospetto di un’esecuzione legata forse a un regolamento di conti.
Notizia in aggiornamento
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Giro di prostituzione in una villa nel Canavese: indagato un 59enne
Cronaca3 giorni fa
Scende dall’auto rimasta in panne sulla A4 Torino-Milano e viene travolto: muore un uomo
Cronaca2 giorni fa
Due arresti e sequestro di oltre un chilo di droga a Torino, in casa anche una pistola
Cronaca5 ore fa
80enne accoltella una cameriera in un hotel a Venaria Reale
Cronaca2 giorni fa