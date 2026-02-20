Seguici su

Uomo trovato morto a Bra: potrebbe essere un omicidio

BRA – Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Asti, per ricostruire quanto accaduto nel quartiere La Bassa, in zona Orti a Bra. Qui è stato ritrovato il cadavere di un uomo, notato da un automobilista nella mattinata di oggi.

Sebbene la dinamica della morte sia da chiarirsi, potrebbe trattarsi di un omicidio; c’è il sospetto di un’esecuzione legata forse a un regolamento di conti.

Notizia in aggiornamento

