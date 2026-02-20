Pubblicizzava le corse su Tik Tok, ma era un autista abusivo: fermato a Torino

TORINO – Un uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia Locale di Torino nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio mentre era impegnato in attività di trasporto illecita all’esterno di un locale notturno in corso Moncalieri.

Trasportava infatti passeggeri sulla sua auto nelle serate della movida senza autorizzazione. Gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata lo hanno sanzionato per l’esercizio abusivo dell’attività di noleggio con conducente.

La pubblicità sui social

Il controllo è scattato dopo alcune segnalazioni: l’uomo pubblicizzava apertamente le proprie corse abusive su Tik Tok, dove trasmetteva in diretta la disponibilità di passaggi a pagamento. Proprio attraverso i social gli agenti sono riusciti a intercettarlo e a raggiungerlo nel luogo dove svolgeva l’attività non autorizzata.

All’uscita del locale hanno individuato l’auto — una Fiat Punto immatricolata per uso proprio — accertando che a bordo il conducente aveva fatto accomodare quattro ragazze con le quali era stata concordata una corsa a pagamento.

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità. Innanzitutto, è stata riscontrata la violazione dell’articolo 85, comma 4 del Codice della strada per l’esercizio abusivo: in questo caso la sanzione potrà essere determinata tra i 1.812 a 7.249 euro, il pagamento ridotto non è ammesso e per il responsabile scattano anche la confisca del veicolo e la sospensione della patente da 4 a 12 mesi.

L’auto è stata posta sotto sequestro e affidata al proprietario, cui sono stati ritirati patente e carta di circolazione. All’uomo è stata contestata anche la mancanza dell’abilitazione professionale per il trasporto persone (articolo 116 del Codice della strada: sanzione amministrativa di 408 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).

Altri controlli, riscontrate altre violazioni

L’attività di controllo nel fine settimana non ha riguardato soltanto questo caso e sono state riscontrate altre violazioni.

Un veicolo NCC autorizzato da un Comune della provincia di Cuneo è stato sanzionato per violazioni relative alla tenuta del foglio di servizio, mancante sia per il giorno del controllo sia per i 15 giorni precedenti. Al conducente è stato applicato, per l’irregolarità nella tenuta del foglio di servizio, l’art. 85 comma 4-bis CdS in relazione all’art. 11 della legge 21/1992 (importo di 178 euro, con la misura accessoria della sospensione della carta di circolazione per un mese). La carta di circolazione è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Il conducente di un terzo veicolo è stato inoltre sorpreso alla guida senza copertura assicurativa e senza carta di circolazione: per lui sono scattati 866 euro di sanzione e la misura accessoria del sequestro amministrativo del veicolo (art. 193 CdS), oltre a 42 euro per l’art. 180 CdS riguardante il documento.

