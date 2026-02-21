Sarà tra Milano e Derthona la finale della Frecciarossa Final Eight di basket

TORINO – Saranno la Emporio Armani Milano e la Bertram Derthona a giocarsi domani all’Inalpi Arena di Torino la Coppa Italia Frecciarossa Final Eight di basket. Oggi ad assistere alle semifinali c’erano 11616 spettatori.

Milano ha avuto la meglio 106-102 sulla Germani Brescia in una partita tirata e bellissima. Brescia è partita forte e a metà gara era ancora avanti. Il quarto decisivo è risultato il terzo, con l’allungo di Milano che poi ha retto fino alla fine. Il miglior marcatore dell’incontro è stato Amedeo Della Valle con 29 punti, 27 invece per Armoni Brooks.

La seconda semifinale tra Bertram Derthona e Virtus Bologna è stata caretterizzata e interrotta dall’infortunio per l’arbitro Denis Quarta ad inizio secondo quarto, che ha costretto il match ad uno stop ed alla sostizione del direttore di gara.

Poi la partita è stata spettacolare e molto equilibrata fino all’ultimo quarto, quando Derthona ha infilato l’allungo decisivo per l’84-78 che le vale la finale di Coppa Italia di domani. Sugli scudi Matt Morgan con 23 punti, Prentiss Hubb ne ha messi a referto 20.

