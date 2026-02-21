Bimbo di 5 mesi cade dalle braccia della madre a Chieri, è grave

CHIERI – Una donna è stata colta da un improvviso malore mentre teneva in braccio il figlio di appena cinque mesi: il neonato, sfuggito alla presa, è caduto battendo la testa.

L’episodio si è verificato a Pessione, frazione di Chieri, nel territorio della provincia di Torino. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo, apparso fin da subito in condizioni molto gravi.

Il bambino è stato quindi trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Regina Margherita, struttura di riferimento per le emergenze pediatriche del territorio, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Parallelamente sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un tragico evento accidentale legato al malore improvviso della donna.

