Volley donne, vincono Novara e Cuneo, sconfitte Chieri e Monviso
I risultati delle piemontesi del volley
TORINO – Sabato in chiaro-scuro per le piemontesi impegnate nella massima serie di volley femminile. Due sconfitte e due vittorie dai colori molto diversi.
La Wash4green Monviso Volley fa quel che può a Conegliano, va sotto di un set, poi ne vince uno. A quel punto però la Imoco cambia marcia e non c’è più nulla da fare. 3-1 il finale con parziali di 25-22, 22-25, 25-16, 25-16.
Bene la Igor Gorgonzola Novara a Firenze col Bisonte. Le igorine si impongono 1-3, cedendo solo il terzo set prima di chiudere con i parziali di 23-25, 22-25, 25-18, 17-25.
Brutto stop per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Perugia. Le zanzare si portano avanti di due set ma poi subiscono il ritorno delle padrone di casa e crollano rovinosamente 3-2 (15-25, 16-25, 25-19, 25-14, 15-9).
Partita molto combattuta per la Honda Cuneo Granda Volley con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le cuneesi perdono il primo set, vincono il secondo e il terzo, poi sembrano crollare nel quarto ma tirano fuori l’orgoglio al tie break e chiudono 3-2 (18-25, 25-20, 25-23, 18-25, 15-13).
