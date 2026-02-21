Juventus, tonfo casalingo: il Como di Fabregas espugna l’Allianz Stadium 0-2

TORINO – La Juventus cade 2-0 contro il Como nella 26ª giornata di Serie A 2025/2026, al termine di una partita che ribalta pronostici e gerarchie. Gli uomini di Cesc Fàbregas giocano una gara ordinata, intensa, cinica. Il gol di Vojvoda nel primo tempo e di Caqueret nel secondo regalano a Fabregas una vittoria storica; tutt’altra storia i bianconeri, invece, che appaiono lenti, prevedibili e poco incisivi negli ultimi metri.

Si registra la terza sconfitta in una settimana per la squadra di Spalletti, che perde lo scontro diretto per la Champions e resta al quinto posto alle spalle della Roma.

Consolazione con il nuovo look

Nuovo stile per la Juve in occasione della gara di oggi contro il Como allo Stadium. La nuova quarta maglia dei bianconeri debutta proprio in occasione della sfida contro gli uomini di Fabregas con una maglia dove le strisce orizzontali bianche e nere prenderanno il posto delle righe verticali e i nomi e i numeri dei giocatori saranno rossi.

