Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto: statale 34 chiusa tra Verbania e Ghiffa

VERBANIA – Un motociclista è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un’automobile avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 34 del Lago Maggiore, nel tratto compreso tra Verbania e Ghiffa, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L’impatto si è verificato intorno alle 14.25 e, secondo le prime informazioni, il motociclo si sarebbe scontrato con una vettura e, in seguito all’urto, il mezzo a due ruote avrebbe preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto anche il conducente della moto, rendendo immediatamente critica la situazione.

Provvidenziale si è rivelato l’intervento di un passante, che ha soccorso il motociclista riuscendo a togliergli gli indumenti mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Novara. Le condizioni dell’uomo sono giudicate gravi.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dell’area, la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dello scontro, la polizia locale e il personale Anas per la gestione della viabilità.

La statale 34 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi.

