Torino, azioni dimostrative contro Città dell’Aerospazio, Leonardo e Politecnico

TORINO – Dopo il presidio della mattinata al Balon, nel pomeriggio gli attivisti di Assemblea antimilitarista si sono spostati tra il Politecnico di Torino e la sede torinese di Leonardo, annunciando in una nota una serie di azioni dimostrative contro il cantiere della futura Città dell’Aerospazio, nell’area di corso Marche.

Secondo quanto riferito dagli stessi promotori, il cancello d’ingresso del cantiere sarebbe stato chiuso con un lucchetto e sarebbe stato esposto uno striscione con la scritta “No città delle armi”. L’area è destinata a ospitare il nuovo polo dedicato all’aerospazio e alla ricerca, progetto che vede coinvolti realtà industriali e accademiche del territorio.

Nel comunicato diffuso nel pomeriggio, gli attivisti contestano la destinazione del centro, definito come luogo in cui – a loro dire – “si progetteranno cacciabombardieri, droni e sistemi satellitari”. Nel testo si richiama inoltre il contesto internazionale e l’aumento delle spese militari italiane negli ultimi anni.

Un’ulteriore azione dimostrativa è stata messa in atto davanti alla sede di Leonardo in corso Francia: qui, secondo quanto dichiarato dal gruppo, è stato inscenato simbolicamente un “lago di sangue” con banconote lasciate all’ingresso e uno striscione con la scritta “Spezziamo le ali al militarismo”.

Manifestazioni di dissenso anche davanti la sede del Politecnico, ritenuto complice nella ricerca per la guerra. Non si segnalano al momento tensioni né interventi delle forze dell’ordine legati alle azioni descritte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese