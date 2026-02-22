All’Inalpi Arena di Torino le Giornate di Orientamento 2026 dell’Università di Torino

TORINO – Dal 25 al 27 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospita le Giornate di Orientamento 2026 dell’Università di Torino: un appuntamento pensato per accompagnare studentesse e studenti verso una scelta universitaria informata e consapevole. Per tre giorni, dalle ore 9.00, l’Ateneo aprirà le porte della propria offerta formativa con incontri, presentazioni e spazi di confronto diretto.

L’iniziativa si rivolge agli studenti e alle studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori, ma anche a tutte le persone interessate a iscriversi ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico. Le Giornate rappresentano il primo momento di contatto tra l’Ateneo e chi sta immaginando il proprio percorso accademico: un’occasione di ascolto, dialogo e approfondimento per costruire scelte solide e motivate.

Durante l’evento, Scuole e Dipartimenti presenteranno i propri corsi secondo un calendario articolato per aree disciplinari. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi stand informativi e spazi dedicati all’incontro con docenti, referenti e personale dei servizi agli studenti, per rispondere a domande, chiarire dubbi e illustrare opportunità didattiche e professionali.

Le Giornate di Orientamento si inseriscono in un impegno più ampio dell’Università di Torino nel campo dell’accompagnamento alla scelta universitaria e lavorativa. L’orientamento, infatti, non si esaurisce nella fase precedente all’immatricolazione: prosegue durante il percorso di studi con attività di tutorato e si completa con il supporto all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso i servizi di placement.

Il calendario delle presentazioni

Mercoledì 25 febbraio

09.30-13.00: Scuola di Scienze Umanistiche

13.45-14.30: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

14.45-15.15: Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”

15.30-17.15: Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Giovedì 26 febbraio

09.30-10.00: Scienze Motorie

10.15-12.45: Scuola di Medicina

13.45-14.30: Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

14.45-17.15: Scuola di Scienze della Natura

Venerdì 27 febbraio

09.30-12.00: Scuola di Management ed Economia

12.15-12.45: Scuola di Scienze Strategiche

13.45-14.30: Dipartimento di Psicologia

14.45-17.15: Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali

La partecipazione è libera e gratuita, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su UniTo Media, per consentire anche a chi non potrà essere presente di seguire le presentazioni e avvicinarsi all’offerta formativa dell’Ateneo.

