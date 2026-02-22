CronacaTorino
Le esequie di Pietro Ballarini martedì 24 febbraio a Torino
Il ventenne studente del Politecnico è morto in un incidente in montagna in Georgia
TORINO – I funerali di Pietro Ballarini si svolgeranno martedì 24 febbraio alle ore 10.00 presso la Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie – Crocetta a Torino. Il Santo Rosario si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17.00 presso la stessa chiesa.
Pietro Ballarini aveva 20 anni ed è deceduto per un incidente in montagna mentre si trovava con degli amici in Georgia.
Pietro studiava al Politecnico di Torino ed è figlio di Luca Ballarini, fondatore dello studio di communication design Bellissimo, di Torino Stratosferica e Utopian Hours.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese