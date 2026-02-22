Valanga in Val d’Ayas, muore scialpinista lombardo sulla Becca di Nana

AOSTA – Questa mattina sulle pendici della Becca di Nana, vetta di circa 3.000 metri in Val d’Ayas, uno scialpinista lombardo ha perso la vita dopo essere stato travolto e sotterrato da una valanga.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la moglie dell’uomo, preoccupata per il mancato rientro e per l’assenza di risposte ai ripetuti tentativi di contatto, ha segnalato la situazione ai soccorsi.

Le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, intervenuti insieme al Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Una volta individuato, il corpo dell’escursionista è stato recuperato e affidato agli uomini della Guardia di Finanza, che hanno provveduto anche alle operazioni di riconoscimento della salma.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese