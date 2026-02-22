CronacaPiemonte
Valanga in Val d’Ayas, muore scialpinista lombardo sulla Becca di Nana
L’allarme lanciato dalla moglie nel primo pomeriggio
AOSTA – Questa mattina sulle pendici della Becca di Nana, vetta di circa 3.000 metri in Val d’Ayas, uno scialpinista lombardo ha perso la vita dopo essere stato travolto e sotterrato da una valanga.
L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la moglie dell’uomo, preoccupata per il mancato rientro e per l’assenza di risposte ai ripetuti tentativi di contatto, ha segnalato la situazione ai soccorsi.
Le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, intervenuti insieme al Soccorso alpino della Guardia di Finanza.
Una volta individuato, il corpo dell’escursionista è stato recuperato e affidato agli uomini della Guardia di Finanza, che hanno provveduto anche alle operazioni di riconoscimento della salma.
