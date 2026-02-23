Bassignana, continuano le ricerche della donna di 75 anni scomparsa da giorni

BASSIGNANA – Sono riprese questa mattina le ricerche della donna di 75 anni di cui non si hanno più notizie da sabato sera, quando si è allontanata dalla propria abitazione.

Le ricerche, portate avanti fino a ieri sera, hanno fino a ora dato esito negativo. Per le operazioni di ricerca della donna sono stati attivati 35 gruppi di ricerca nell’Alessandrino. Le attività, come comunicato dai vigili del fuoco, hanno interessato l’alveo e le sponde dei fiumi Tanaro e Po, per un tratto di oltre 18 chilometri di corso d’acqua.

Sono state impiegate 3 imbarcazioni, il personale TAS (Specialisti in Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo SAPR (Droni) e l’elicottero Drago della Direzione Regionale Piemonte, oltre a numerosi volontari della Protezione civile e della Croce Rossa. Sul posto anche il comandante provinciale, Amedeo Pappalardo, il funzionario di servizio, i carabinieri di Bassignana, personale dei vigili del fuoco da Pavia.

Si teme che la donna abbia potuto compiere un gesto estremo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese